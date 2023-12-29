Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

Сегодня уже и 10 СМЕРШей не хватит для чистки-санации страны-общества ! Из кого их создавать , готовых кадров нет ! Вся страна больная ! НАРОД НУЖЕН ОСОЗНАННЫЙ !!! Перехватывать власть у существующей Системы и насаждать свои законы и правила жизни , под свои цели и задачи , свое мироустройство и ценности ! Мирно возвращать свои права и страну себе ! Большевиков нет , вести за собой население ! При отсутствии поводырей - идейных , пронародных ..... все СМЕРШи будут направлены на подавление самого же народа ! Ими же будут управлять чиновники антинародной , антистрановой СИСТЕМЫ ! Аналогично - введи смертную казнь сегодня . И этот мощный инструмент будет направлен и использован на зачистку противников СИСТЕМЫ буржуазии ! Для СМЕРШей сначало нужно чтобы ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ СТАЛ НАРОД ! Иначе смерш будет еще одним инструментом против народа ! Как сегодня антинародны суды , полицаи .... и т.д.. Они же функционируют в рамках законов РФ ! А все законы насажены и наточены на защиту интересов буржуазии - по сути 5-й колонны !

МГ

Малик Гумеров

"нужна воля правительства" - Во как ? А ничего что правительство это исполнительный орган ! Да и все государство не имеет прав для ВОЛИ !!! ВОЛЯ = есть только право ХОЗЯИНА СТРАНЫ - провозглашен народ ! ХОЗЯИН = НАРОД ОБЯЗАН ВОЛЕИЗЪЯВИТЬСЯ , ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ЭТУ ВОЛЮ НАРОДА РЕАЛТИЗОВЫВАТЬ - исполнять ! У вас все наоборот = что есть открытое признание себя (населения) овечками и разрешение = пасти себя и стричь как овечек - опекать !!! Для хозяина закон не писан , хозяин сам закон ! НО ? Бля .... народа нет ! Есть недееспособное население , которого пасут его же слуги - чиновники ! "в правительстве засилье той самой пятой колонны и жидоолигархата," - Кто девушку ужинает - тот с ней и танцует ! Иначе то по определению не бывает !!! Кто захватывает власть в стране = тот и формирует государство , его структуры , ставит его задачи , принимает его законы ... и т.д.. Откуда в головах мысли что государство чем то обязано народу ? У нас что , в 90-е народ победил , или все же ПОБЕДИЛИ НАРОД !!! ??? С какого бодуна силы победившие народ будут думать о благосостоянии этого народа ? Они что , думая о благе народа захватили власть и сегодня жируют и паразитируют на ресурсах страны и эксплуатации труда ... ???