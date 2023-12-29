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Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

Без ликвидации «пятой колонны» в наступающем 2024 году нам не выстоять

«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год в свете проведения Специальной военной операции? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Валентинович Сивков: Уходящий 2023 год – год провала гибридной стратегической операции Запада против России.

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Комментарии
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Тим Греков
Все верно, но нужно желание  народа и нужна воля правительства, но народ в массе своей пассивный, а в правительстве засилье той самой пятой колонны и жидоолигархата, а как известно ворон ворону глаз не выклюет.
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22 час.
Малик Гумеров
Сегодня уже и 10 СМЕРШей не хватит  для чистки-санации страны-общества !     Из кого их создавать , готовых кадров нет !  Вся страна больная !                                                                                  НАРОД НУЖЕН   ОСОЗНАННЫЙ !!!      Перехватывать власть  у существующей Системы  и  насаждать свои законы и правила жизни , под свои  цели и задачи , свое мироустройство и ценности !    Мирно  возвращать свои права и страну себе !               Большевиков нет , вести за собой  население !     При отсутствии поводырей - идейных , пронародных .....    все СМЕРШи  будут  направлены на подавление самого же народа !    Ими же будут управлять  чиновники антинародной , антистрановой  СИСТЕМЫ !         Аналогично - введи смертную казнь сегодня .   И этот мощный инструмент будет направлен   и использован на зачистку   противников  СИСТЕМЫ  буржуазии !                                                       Для СМЕРШей  сначало нужно  чтобы ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ  СТАЛ НАРОД !     Иначе  смерш  будет  еще одним   инструментом против народа !   Как сегодня антинародны  суды , полицаи .... и т.д..   Они же функционируют в рамках законов РФ !   А все законы насажены и наточены на защиту интересов буржуазии - по сути 5-й колонны !
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;нужна воля правительства&quot; - Во как ?   А ничего что правительство это исполнительный орган !     Да  и все государство  не  имеет прав     для ВОЛИ !!!                                        ВОЛЯ = есть только право ХОЗЯИНА СТРАНЫ  - провозглашен народ !    ХОЗЯИН = НАРОД  ОБЯЗАН ВОЛЕИЗЪЯВИТЬСЯ  ,  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ЭТУ ВОЛЮ НАРОДА  РЕАЛТИЗОВЫВАТЬ - исполнять !             У вас все наоборот = что есть открытое признание себя (населения) овечками  и  разрешение  = пасти себя и стричь  как овечек - опекать !!!       Для хозяина закон не писан , хозяин сам закон !    НО ?   Бля .... народа нет !          Есть недееспособное население , которого пасут его же слуги - чиновники !                                               &quot;в правительстве засилье той самой пятой колонны и жидоолигархата,&quot; - Кто девушку ужинает - тот с ней и танцует !             Иначе то по определению не бывает !!!       Кто захватывает власть в стране =  тот  и формирует государство , его структуры , ставит  его задачи , принимает его законы ... и т.д..                                  Откуда в головах мысли  что  государство чем то  обязано народу ?    У нас что , в 90-е народ победил  , или все же  ПОБЕДИЛИ НАРОД !!! ???              С какого бодуна  силы победившие народ  будут думать о  благосостоянии этого народа ?     Они что , думая о благе народа захватили власть  и сегодня жируют и паразитируют на ресурсах страны и эксплуатации труда ...  ???
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13 час.

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