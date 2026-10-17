Как сейчас выглядит 92-летняя Софи Лорен. И почему ей нет дела до травли. В 89 лет она сломала шейку бедра, перенесла тяжёлую операцию и долго восстанавливалась.
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