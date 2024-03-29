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Русская весна

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Начнётся хаос: Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Начнётся хаос: Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai.  «Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках оружия, страна будет не в состоянии поддерживать государственные функции.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Мазеповщина и махновщина  исторической  стиль жизни Украины, они и приведут ее к исчезновению.
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