Названы районы Москвы с первичными квартирами стоимостью до 7 млн рублей

Самые дешевые лоты в новостройках Москвы сегодня представлены в Косино-Ухтомском районе, Южном Бутово, Тимирязевском районе, Крюково, Ховрино, Люблино, Очаково-Матвеевском, Митино, Алтуфьево и Текстильщиках.
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