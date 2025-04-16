В Челябинске мужчину задержали за нападение с ножом на ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на ребенка: 37-летний ранее судимый мужчина из хулиганских побуждений нанес ему несколько ударов ножом, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.
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