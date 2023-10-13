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Как научить ребенка говорить букву Р в домашних условиях

Как научить ребенка говорить букву Р в домашних условиях

Упражнения, техники и игровые методики фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗвук Р обычно самый сложный для ребенка, и речевой аппарат для его произношения развивается в последнюю очередь — чаще всего к 5-6 годам.

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