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США и Греция в рамках стратегического диалога обсудили Россию и КНР

США и Греция в рамках стратегического диалога обсудили Россию и КНР

Темы, связанные с Россией и Китаем, обсудили представители Соединенных Штатов и Греции в ходе очередного раунда стратегического диалога двух стран.

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