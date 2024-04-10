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Феерия «Реала» и «Ман Сити», ничья «Арсенала» и «Баварии», камбэк «Автомобилиста», 30-й гол и рекорд Овечкина, новый перл Загитовой и другие новости

Феерия «Реала» и «Ман Сити», ничья «Арсенала» и «Баварии», камбэк «Автомобилиста», 30-й гол и рекорд Овечкина, новый перл Загитовой и другие новости

1. «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» выдали концерт в Мадриде (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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