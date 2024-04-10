Феерия «Реала» и «Ман Сити», ничья «Арсенала» и «Баварии», камбэк «Автомобилиста», 30-й гол и рекорд Овечкина, новый перл Загитовой и другие новости

«Байер» в 3 очках от титула, провал «Баварии», «Атлетик» взял Кубок Испании, 3 ассиста Кучерова и дубль Малкина, Юран сгорел от судейства, ЭСК за Карасева, задержан глава «Телеспорта» и другие новости