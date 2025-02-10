Акции австралийской сталелитейной компании BlueScope Steel растут после введения тарифов Трампа

Воздействие тарифов, введённых Дональдом Трампом, на австралийскую сталелитейную отрасль, по прогнозам, не будет значительным — и для некоторых металлургических компаний, таких как BlueScope Steel, это может даже принести выгоду.
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