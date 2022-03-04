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«Ротенберг не просто окружил себя «спецами», а серьезно погрузился в тренерскую работу», - эксперт

«Ротенберг не просто окружил себя «спецами», а серьезно погрузился в тренерскую работу», - эксперт

Бывший экс-главный тренер и игрок СКА Сергей Черкас прокомментировал работу Романа Ротенберга на посту главного тренера питерских армейцев.

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