Работники сельского хозяйства Карелии получили награды

Зоотехнику совхоза «Ведлозерский» присвоили почетное звание В Доме культуры «Машиностроитель» в Петрозаводске чествовали лучших представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Карелии.
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