Байден возмутился российским ударам по энергетике Украины

Фото: gazetametro.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что президент США Джо Байден выразил глубокое возмущение в связи с недавними российскими ударами по энергетической инфраструктуре и оборонно-промышленному комплексу Украины, охарактеризовав эти действия как «ужасающие».