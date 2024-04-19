Из-за протечки дамбы заработала сирена с призывом к эвакуации в Кургане

В Кургане произошел инцидент с дамбой, которая была построена в 2014 году. Сообщают в телеграм-канале правительства региона, что протечка дамбы стала причиной необходимости эвакуации жителей трех микрорайонов - Малое Чаусово, Восточный, Вороновка.