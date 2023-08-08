В Хабаровске сотрудники МЧС спасли повисшую на балконе горожанку

7 августа в спасательный отряд села Ракитное, входящий в состав ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, поступило сообщение из ЕДДС: на балконе 9-го этажа жилого дома на переулке Краснореченский висит женщина, удерживаясь на связанных простынях.
7 августа в спасательный отряд села Ракитное, входящий в состав ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, поступило сообщение из ЕДДС: на балконе 9-го этажа жилого дома на переулке Краснореченский висит женщина, удерживаясь на связанных простынях.
Свежие комментарии