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В Хабаровске сотрудники МЧС спасли повисшую на балконе горожанку

В Хабаровске сотрудники МЧС спасли повисшую на балконе горожанку

7 августа в спасательный отряд села Ракитное, входящий в состав ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, поступило сообщение из ЕДДС: на балконе 9-го этажа жилого дома на переулке Краснореченский висит женщина, удерживаясь на связанных простынях.

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