Топ абсурдных мемов 2026 года: черемша, пепе шнейне вотафа и другие приколы

В День мема вспоминаем самые обсуждаемые и бессмысленные мемы 2026 года. ИИ-сериалы с антропоморфными фруктами, брейнрот-мемы американских подростков, абсурдные ролики про СССР с Черемшей и другие вирусные тренды — в нашем обзоре.