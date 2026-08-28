Топ абсурдных мемов 2026 года: черемша, пепе шнейне вотафа и другие приколы

В День мема вспоминаем самые обсуждаемые и бессмысленные мемы 2026 года. ИИ-сериалы с антропоморфными фруктами, брейнрот-мемы американских подростков, абсурдные ролики про СССР с Черемшей и другие вирусные тренды — в нашем обзоре.
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