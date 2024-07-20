Банду похитителей на автомобилях отправили под стражу

Девять участников группы, которая несколько дней назад запихнула мужчину в машину и увезла в неизвестном направлении, отправлены под стражу до 18 сентября, еще один несовершеннолетний похититель – под домашний арест.
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