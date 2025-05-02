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Военнослужащие группировки «Днепр» сообщили об уничтожении более 100 дронов ВСУ

Военнослужащие группировки «Днепр» сообщили об уничтожении более 100 дронов ВСУ

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили более 100 различных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

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