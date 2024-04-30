Смольный утвердил перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов

В Санкт-Петербурге подписано постановление, которое утвердило порядок предоставления детям-инвалидам дополнительной меры соцподдержки, связанной со специализированными продуктами лечебного питания, а также их перечень.
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