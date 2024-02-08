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Путин: Россия готова возобновить работу «Северного потока — 2»

Путин: Россия готова возобновить работу «Северного потока — 2»

РИАМО - 9 фев. Россия может снабжать газом Германию по уцелевшей после теракта трубе «Северного потока - 2», заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

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