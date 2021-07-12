Это лето в России аномальное, странное до жути. Томаты массово суховершинят, огурцы кривятся

Любовь ИвановнаДом/ДачаЭто лето в России аномальное, странное до жути. Томаты массово суховершинят, огурцы кривятсяНе видно выхода? Да вы же в нём стоите! Это лето в России аномальное, странное до жути.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьежик КостяТочно и у растений какой-то вирус. Как всегда, китайцы виноваты...😏Любовь ИвановнаКстати, поливать надо вовсе не под стебель! Корневая система взрослого томата – кубометр. Питающие корни, как у любого растения – на периферии корны. Почву надо увлажнять как раз вокруг кустов, а без хорошей мульчи это почти бесполезное дело. Всё то же относится и к огурцам, хотя их корни поменьше.СЭМЭН ИваницкийПОЛИВАТЬ надо!Ё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Комментировать
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