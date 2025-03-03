На Западе рассказали о беспокойстве стран ЕС из-за главы Еврокомиссии

Ряд стран Евросоюза (ЕС) на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется сложившимся в объединении кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния.