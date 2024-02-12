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Почему Александр III выгнал всех евреев из Москвы

Почему Александр III выгнал всех евреев из Москвы

В 1891 году должность московского генерал-губернатора занял брат императора Александра III Сергей Александрович, который считал, что целью всей его жизни является ограждение Москвы от «семитов».

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Кишлак-аул, обыкновенный, узбекский! 😅 Только имбецилы-дегенераты думают что - там все дикие и живут в каменном веке! Да они - более культурные, образованные...развитые...чем вам подобные и живут богаче!! ФАКТ!
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5 час.
Алексей Горшков
Я - не монархист, но государственник, из всех наших царей за это Александра III, наверное, больше многих российских самодержцев ценю - при нём промышленность развивалась, а НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО !!! Но вот с еврейским вопросом он напортачил - поэтому, я полагаю, столь многие евреи и пошли в революционное движение! Он, конечно, исправлял перекосы своего папаши - &quot;Освободителя&quot; Александра II, МНОЙ НЕУВАЖАЕМОГО, как и его тёзка - Александр I - я думаю, что они хотели своим &quot;свободомыслием&quot; понравиться &quot;европам&quot;, НАПЛЕВАВ на своё государство, ОСЛАБЛЯЯ ЕГО к радости своих конкурентов - этих самых &quot;европ&quot; (их я вообще считаю коронованными Хрущёвыми, Горбачёвыми и Ельциными)! НО В ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ ОН НЕ ПРАВ БЫЛ !!! Я считаю - не антисемитизмом это было вызвано, а стремлением к решению вопроса о &quot;чужих&quot;! А евреи для того времени были тем же, что сейчас мигранты! Вопрос О-чень с нынешним перекликается! ВОТ,ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ: &quot;Вышвырнуть всех!&quot; - принимается! Нам надо делать выводы! Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов &quot;буржуинов&quot; и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных &quot;чужих&quot;, а грамотных соотечественников! Тупо административно (&quot;запрещать&quot; и &quot;не пущать&quot;) - малопродуктивно - найдут лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ,по которым &quot;буржуинам&quot; это будет выгодно - другое дело! Тем более - сами того не желая, наши недруги, вроде &quot;трибалтийских вымиратов&quot;, в этом НАМ СОДЕЙСТВУЮТ, вытесняя русскоязычных со своих территорий! Таким образом ЗЕМЛЯЧЕСТВА лишатся денег &quot;буржуинов&quot; - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ - а рядовым &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; от этого только ВЫГОДНЕЕ станет - не надо будет землячествам из своей зарплаты отстёгивать! Короче: &quot;НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ - ВОЗГЛАВЬ&quot; !!! Жалко,что Александр III этого не учёл...
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1 час.
Алексей Горшков
Да не евреев это характеризует, а САМУ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ, что само по себе говорит её предоставление таким гнидам, как Обама, Горбачёв, Алексиевич, Муратов,и др.! Объективностью там и не пахнет!
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1 час.

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