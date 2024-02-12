В 1891 году должность московского генерал-губернатора занял брат императора Александра III Сергей Александрович, который считал, что целью всей его жизни является ограждение Москвы от «семитов».
Почему Александр III выгнал всех евреев из Москвы
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Aleksandr Sobolev
Кишлак-аул, обыкновенный, узбекский! 😅 Только имбецилы-дегенераты думают что - там все дикие и живут в каменном веке! Да они - более культурные, образованные...развитые...чем вам подобные и живут богаче!! ФАКТ!
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5 час.
Алексей Горшков
Я - не монархист, но государственник, из всех наших царей за это Александра III, наверное, больше многих российских самодержцев ценю - при нём промышленность развивалась, а НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО !!! Но вот с еврейским вопросом он напортачил - поэтому, я полагаю, столь многие евреи и пошли в революционное движение! Он, конечно, исправлял перекосы своего папаши - "Освободителя" Александра II, МНОЙ НЕУВАЖАЕМОГО, как и его тёзка - Александр I - я думаю, что они хотели своим "свободомыслием" понравиться "европам", НАПЛЕВАВ на своё государство, ОСЛАБЛЯЯ ЕГО к радости своих конкурентов - этих самых "европ" (их я вообще считаю коронованными Хрущёвыми, Горбачёвыми и Ельциными)! НО В ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ ОН НЕ ПРАВ БЫЛ !!! Я считаю - не антисемитизмом это было вызвано, а стремлением к решению вопроса о "чужих"! А евреи для того времени были тем же, что сейчас мигранты! Вопрос О-чень с нынешним перекликается! ВОТ,ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ: "Вышвырнуть всех!" - принимается! Нам надо делать выводы! Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов "буржуинов" и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных "чужих", а грамотных соотечественников! Тупо административно ("запрещать" и "не пущать") - малопродуктивно - найдут лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ,по которым "буржуинам" это будет выгодно - другое дело! Тем более - сами того не желая, наши недруги, вроде "трибалтийских вымиратов", в этом НАМ СОДЕЙСТВУЮТ, вытесняя русскоязычных со своих территорий! Таким образом ЗЕМЛЯЧЕСТВА лишатся денег "буржуинов" - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ - а рядовым "Равшанам" и "Джамшутам" от этого только ВЫГОДНЕЕ станет - не надо будет землячествам из своей зарплаты отстёгивать! Короче: "НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ - ВОЗГЛАВЬ" !!! Жалко,что Александр III этого не учёл...
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1 час.
Алексей Горшков
Да не евреев это характеризует, а САМУ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ, что само по себе говорит её предоставление таким гнидам, как Обама, Горбачёв, Алексиевич, Муратов,и др.! Объективностью там и не пахнет!
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1 час.
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