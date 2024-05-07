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Ташуев о проблемах «Зенита»: «Позиционная атака субтильная. Нет взрыва, нет мощности. Бразильцы подобраны усредненные – сложно сравнить с Малкомом, Халком»

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 1 очко в 3 последних матчах в Мир РПЛ. – А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе? – Позиционная атака явно субтильная.

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