Кадыров получил новое задание: Он не пропал - тут особая история

Куда пропал Рамзан Кадыров? Его стало заметно меньше в информационном пространстве. Политолог и политтехнолог Сергей Маркелов считает, что этот человек получил новое задание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С «Ой, а в ЕС и Япо...
- Депутата Затулина...
- Депутата Затулина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым