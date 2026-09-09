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Царьград

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Музыкальный театр Карелии сообщил о кончине Анны Голланд

Музыкальный театр Карелии сообщил о кончине Анны Голланд

Анна Голланд, работавшая художником-декоратором в Музыкальном театре Карелии, скончалась после продолжительной болезни в ночь с 8 на 9 сентября 2026 года.

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