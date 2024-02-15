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Проблемы с логистикой: Россия стала меньше вывозить угля

Экспорт угля из России снизился на 10% в 2023 году. Об этом сообщает РБК. По данным издания, экспорт угля в Дальневосточном, Балтийском и Арктическом бассейнах увеличился на 11 млн т, а показатель Азово-Черноморского бассейна снизился на 8 млн т.

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