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9 марта: сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции

9 марта: сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

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