Politico: ЕС стремится интегрировать Канаду в свою экономику

ЕС хочет привлечь Канаду к своей экономической модели на фоне торговой войны с США. Премьер-министр Канады Марк Карни встретится с Урсулой фон дер Ляйен в Страсбурге, обсуждая углубление сотрудничества и возможный статус ассоциированного члена ЕС.