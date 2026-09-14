Politico: ЕС стремится интегрировать Канаду в свою экономику

ЕС хочет привлечь Канаду к своей экономической модели на фоне торговой войны с США. Премьер-министр Канады Марк Карни встретится с Урсулой фон дер Ляйен в Страсбурге, обсуждая углубление сотрудничества и возможный статус ассоциированного члена ЕС.
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