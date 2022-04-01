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Акция к 85-летию Юнны Мориц пройдет в библиотеках, детсадах и школах ДФО

Акция к 85-летию Юнны Мориц пройдет в библиотеках, детсадах и школах ДФО

5 апреля 2022 года в библиотеках, детских садах и школах Дальневосточного федерального округа по инициативе Приморской краевой детской библиотеки пройдёт межрегиональная акция (0+), посвященная 85-летию Юнны Мориц.

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