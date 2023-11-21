Из дневника руководителя экспедиции «Russian Ocean Way» Евгения Ковалевского: «Итак, переход от Кернса до острова Четверг, Австралия.
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Из дневника руководителя экспедиции «Russian Ocean Way» Евгения Ковалевского: «Итак, переход от Кернса до острова Четверг, Австралия.
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