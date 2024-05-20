Решена судьба трехлетней девочки, которую мать бросила в тележке для продуктов в Краснодаре

Решена судьба трехлетней девочки, которую мать бросила в тележке для продуктов в КраснодареТрехлетнюю девочку, оставленную матерью в магазине Краснодара в тележке для продуктов, передадут под опеку бабушке из Сургута.
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