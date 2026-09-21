Бежавший из Донецка заукраинский пропагандист: «После выборов Россия получила серьёзный козырь на переговорах»

После проведения выборов на территориях, которые вошли в состав РФ после 2022 года, Москва получает серьезный аргумент на переговорах.
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