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Царьград

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Брата экс-главы Масиса отправили под домашний арест после драки

Брата экс-главы Масиса отправили под домашний арест после драки

Гор Амбарцумян, брат экс-главы Масиса Давида Амбарцумяна, помещён под домашний арест по делу о потасовке в ресторане «Грашк айги» в селе Дитак.

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