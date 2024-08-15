Сергей Собянин: Около 10 тыс. артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Археологи помогают больше узнать об истории Москвы 15 августа в России отмечается День археолога. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных археологов с профессиональным праздником и рассказал об их работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии