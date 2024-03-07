Карельские спортсмены завоевали 20 медалей на международных соревнованиях по ушу

Завершились IX Международные соревнования «Московские звезды ушу». В турнире участвовали 12 команд и более тысячи спортсменов из Афганистана, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Казахстана, Индонезии, Кыргызстана, Индии, Узбекистана, Китая, отдельная команда из Гонконга (Китай) и России.