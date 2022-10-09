Любопытности и невероятности

9 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина к
    По Донбассу статистику покажите, дебилы.Итоговые данные п...
  • Лидия Курзаева
    светлая память замечательному актёру.Его успеху у женщ...
  • Кламбер Спаниэль
    А и б сидели на трубе, дураку ясно что будущее планеты жёлтого цвета. Китайцы жёлтой рекой разобьются в мире скороКарта доминирующи...

Матвейчев о Крымском мосте и ответе России

Матвейчев о Крымском мосте и ответе России

Почему выбран Крымский мост? Почему выбрано это время? Можно ли Путина взять на «Слабо»? Чем англичане похожи на бандитов? Хотел ли Путин войны? Стал ли он хотеть ее сейчас? Как американцев выгнали с Сахалина? Как мы и арабы нагнули США по нефти? Когда Байден потеряет власть? Стоит ли России надеяться на Маска и Трампа? Почему Путин против Гражданской войны славян между собой? Кому нужны жертвы и кровь? Почему Путин оглядывается на Бога? Кто хочет Путина превратить в военного преступника? Кто хочет Путина сделать токсичным? Почему ответ Путина будет жестким, но не жестоким? Почему Путин это наша «мягкая сила»? Когда будет «последняя битва» между англо-саксами и Россией? Последняя надежда англо-саксов? Почему патриоты продолжают пинать дохлых либералов? Могут ли коммунисты стать ставкой Запада и когда? Потенциал феминистского движения в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх