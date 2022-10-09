Матвейчев о Крымском мосте и ответе России

Почему выбран Крымский мост? Почему выбрано это время? Можно ли Путина взять на «Слабо»? Чем англичане похожи на бандитов? Хотел ли Путин войны? Стал ли он хотеть ее сейчас? Как американцев выгнали с Сахалина? Как мы и арабы нагнули США по нефти? Когда Байден потеряет власть? Стоит ли России надеяться на Маска и Трампа? Почему Путин против Гражданской войны славян между собой? Кому нужны жертвы и кровь? Почему Путин оглядывается на Бога? Кто хочет Путина превратить в военного преступника? Кто хочет Путина сделать токсичным? Почему ответ Путина будет жестким, но не жестоким? Почему Путин это наша «мягкая сила»? Когда будет «последняя битва» между англо-саксами и Россией? Последняя надежда англо-саксов? Почему патриоты продолжают пинать дохлых либералов? Могут ли коммунисты стать ставкой Запада и когда? Потенциал феминистского движения в России.