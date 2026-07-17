Китай повысит цены на бензин и дизельное топливо Власти Китая объявили о повышении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо.
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Китай повысит цены на бензин и дизельное топливо Власти Китая объявили о повышении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо.
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