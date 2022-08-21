Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Отличный получился митинг!!!Всей душой поддер...
  • Александр Лейтенант
    Похоже, что они только в акватории Средней бухты Финского залива "покрасоваться" могут. В реальном бою эти корыта бес...В Кронштадте на ф...
  • АНП
    Может быть,но после училищ ушлые либералы найдут лазейки к мозгам молодых людей и засерут их своей блевотиной.Суворовские и нах...

Бледный бармЕн с дрожащей рукой: или все-таки бАрмен? – ТЕСТ на знание ударений

Бледный бармЕн с дрожащей рукой: или все-таки бАрмен? – ТЕСТ на знание ударений

Одно лишь неправильно поставленное ударение может вычеркнуть вас из списка грамотных людей. Чтобы этого не произошло, пройдите тест от ИА UssurMedia и узнайте, нужно ли вам подтянуть русский язык.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх