Дно Чёрного моря в районе Анапы исследуют подводные дроны: что они находят?

Подводные дроны исследуют дно Чёрного моря в окрестностях Анапы ежедневно. Из окрестностей хутора Воскресенского вывозится около более тысячи тонн загрязнённой почвы для утилизации и обеззараживания каждый день.
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