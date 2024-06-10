Чтобы печень была как новая! 12 самых лучших блюд, которые восстанавливают… 12 лучших друзей самого важного органа.

Печень — наиважнейший (и самый тяжелый) орган в организме человека. Она выполняет множество необходимых для жизнедеятельности функций: принимает участие в процессе пищеварения, метаболизме белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, витаминов и микроэлементов, выводит токсичные вещества.