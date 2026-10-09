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США планируют конфисковать связанные с Ираном криптоактивы на $1 млрд.

США планируют конфисковать связанные с Ираном криптоактивы на $1 млрд.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что на этой неделе США, «вероятно», конфискуют связанные с Ираном криптовалютные активы на сумму $1 млрд.

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