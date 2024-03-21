Лёвкин: В павильоне «Макет Москвы» стартовала новая фотовыставка, посвященная Московскому Кремлю

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ открылась новая фотовыставка «Московский Кремль». Выставка разместилась во входной зоне павильона и наглядно демонстрирует красоту центральной и древнейшей части Москвы.
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