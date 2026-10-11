Хренин: Беларусь готова защитить свою землю на фоне войск Польши

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 11 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что страна готовит вооруженные силы и население к защите территории на фоне увеличения польского военного присутствия у границ, одновременно стремясь к диалогу для предотвращения масштабного конфликта.
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