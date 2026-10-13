В Рязани состоится форум «Подросток в фокусе: Специалисты. Родители. Дети.»

Программа форума будет разделена на три основных направления: «Мастерская решений» для педагогов, психологов и социальных работников: «Зачем подросткам "третье место"?», «Причины формирования и способы преодоления зависимого поведения у подростков», «Селфхарм и суицид: две разные линии, но одна экстренная реакция».
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