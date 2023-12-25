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Закон, порядок, государство

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В Ставрополе ветераны и военнослужащие ЮВО возложили цветы в память о воинах-афганцах

В Ставрополе ветераны и военнослужащие ЮВО возложили цветы в память о воинах-афганцах

На мероприятии присутствовали ветераны вооруженного конфликта в Афганистане и их родственники, представители командования 49 общевойсковой армии ЮВО, общественной организации «Боевое братство», а также силовых ведомств Ставропольского края.

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