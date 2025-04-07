"Прогрев" украинцев перед предстоящими президентскими выборами начался несколько месяцев назад – оппозиционные кандидаты, которых активно поддерживают как США, так и европейцы, внезапно повылезали их своих политических "подвалов", подогревая недовольство Киевом, которое продолжает кратно увеличиваться в обществе.