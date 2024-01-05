Самые ожидаемые приговоры 2024 года в Кургане

В 2024 году курганские суды рассмотрят несколько уголовных дел по громким преступлениям. Приговоры огласят подозреваемым в убийстве журналиста Владимира Кирсанова, и экс-силовикам Хамзату Амаеву, Антону Добрыдину, Егору Костылеву, обвиненных в насилии над задержанным.
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