Самые ожидаемые приговоры 2024 года в Кургане

В 2024 году курганские суды рассмотрят несколько уголовных дел по громким преступлениям. Приговоры огласят подозреваемым в убийстве журналиста Владимира Кирсанова, и экс-силовикам Хамзату Амаеву, Антону Добрыдину, Егору Костылеву, обвиненных в насилии над задержанным.