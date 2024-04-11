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Военкор Коц: уничтожена самая мощная и охраняемая ТЭС под Киевом

Военкор Коц: уничтожена самая мощная и охраняемая ТЭС под Киевом

Российским военным удалось уничтожить расположенную в окрестностях украинской столицы Трипольскую ТЭС, являвшуюся основным поставщиком электроэнергии в Киевской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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18 час.
ВП
Владислав Петряев
Несколько месяцев кричу по интернету, воплю Шойгу: громите, бейте, уничтожайте всё, что работает, вертится, крутиться для существования этого фашистского государства. И давно пора бы похоронить Зеленского в его бункере.
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16 час.

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