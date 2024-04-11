Военкор Коц: уничтожена самая мощная и охраняемая ТЭС под Киевом

ВП

Владислав Петряев

Несколько месяцев кричу по интернету, воплю Шойгу: громите, бейте, уничтожайте всё, что работает, вертится, крутиться для существования этого фашистского государства. И давно пора бы похоронить Зеленского в его бункере.