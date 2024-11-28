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Анатолий Шарий: Йододефицит и братская поддержка. Почему переселенцы покидают Львов?

Анатолий Шарий: Йододефицит и братская поддержка. Почему переселенцы покидают Львов?

Одновременно во Львове закрываются 50 ресторанов. Разъезжаются переселенцы. Валят оттуда. Когда от этих особей с йододефицитом уедут все переселенцы, не выдержав мощной братской поддержки и интеллекта «самой патриотической части Украины», они смогут сдавать свои вонючие квартиры друг дружке.

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