Анатолий Шарий: Йододефицит и братская поддержка. Почему переселенцы покидают Львов?

Одновременно во Львове закрываются 50 ресторанов. Разъезжаются переселенцы. Валят оттуда. Когда от этих особей с йододефицитом уедут все переселенцы, не выдержав мощной братской поддержки и интеллекта «самой патриотической части Украины», они смогут сдавать свои вонючие квартиры друг дружке.