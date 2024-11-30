Политика как он...
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Политика как она есть

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Ким Чен Ын прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Северная Корея будет на постоянной основе поддерживать действия России в защиту суверенитета и территориальной целостности в рамках противостояния «империалистическим гегемонистским проискам», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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