Ким Чен Ын прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Северная Корея будет на постоянной основе поддерживать действия России в защиту суверенитета и территориальной целостности в рамках противостояния «империалистическим гегемонистским проискам», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии